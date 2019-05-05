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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 48 минут назад
Восстановление Нотр-Дама: вариантов все больше
Власти Франции и министры культуры стран ЕС решили, что будут рассматривать все варианты по восстановлению собора Парижской Богоматери — от серьезных до абсурдных. Президент Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам удастся возродить за пять лет. Свои проекты уже предлагают архитекторы со всего мира, и к ним все активнее присоединяются интернет-пользователи. Каким они видят обновленный легендарный собор?
Каким будет Нотр-Дам, пока не знает никто: к такому выводу на заседании в Париже пришли министры культуры стран Евросоюза. Все они единогласны в том, что собор точно не станет прежним и что этот страшный пожар — для европейцев повод сплотиться. А именно — срочно заняться разработкой новых эффективных мер по охране объектов исторического наследия. И выделить на это серьезные средства.
"В ходе следующего раунда переговоров по европейскому бюджету мы поднимем вопрос о культурном наследии. Оно должно стать неотъемлемой частью государственной стратегии, поскольку имеет огромное значение для экономики и окружающей среды в целом", — говорит госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Амели де Моншалин.
Еврокомиссар по вопросам культуры заявил, что власти Франции готовы рассмотреть все предложения со всего мира по поводу нового облика собора Парижской Богоматери. Рады всем — и профессионалам, и любителям, и просто фантазерам в соцсетях.
"Идей много, и мы открыты для любого творческого импульса. Идеи могут быть и гениальными, и абсурдными. Давайте окунемся в творчество и устроим праздник архитектуры!" — призывает еврокомиссар по вопросам культуры Тибор Наврачич.
Идей, действительно, хоть отбавляй. Проектами по восстановлению Нотр-Дама занимаются и архитекторы, и просто интернет-пользователи. Кто-то предлагает возвести на сгоревшей крыше собора стеклянные теплицы, где как символ новой жизни будут расти цветы и деревья. А кто-то мечтает об огромном стеклянном шпиле: мол, в темное время суток его можно подсвечивать, и тогда достопримечательность будет видна чуть ли не из любой точки Франции.
Более консервативные авторы предлагают украсить собор витражной крышей, а новаторы предлагают забыть про рухнувший шпиль и поставить на его место золотое сооружение в виде башни. И уж совсем фантастическим выглядит эскиз, на котором шпиль Нотр-Дама заменен аркой и шарами, пропускающими электричество. И с каждым днем вариантов будущего Нотр-Дама — все больше.
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