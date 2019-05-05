Выстрел в шею: высокопоставленный полицейский убит в кафе

В одном из кафе в Киевской области Украины неизвестный застрелил высокопоставленного полицейского. В ночь на 5 мая заместитель начальника Барышевского отделения полиции во внеслужебное время находился в кафе, где преступник выстрелил ему в шею.

В результате смертельного ранения полицейский скончался, передает РИА Новости. Правоохранители проводят специальную операцию "Сирена", сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины. По факту умышленного убийства полицейского возбуждено уголовное дело.

Речь идет о статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего". Она предусматривает наказание от 9 до 15 лет заключения либо пожизненное лишение свободы.