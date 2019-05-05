Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани

В столкновении двух легковушек в Краснодарском крае погибли четыре человека, в том числе маленький ребенок. Оба автомобиля — Volkswagen и ТагАЗ, — как свидетельствуют кадры с места, превратились в груду металла.

ДТП произошло около 20:40 в минувшую субботу, 4 мая, в станице Новомышастовской. Фото говорят о том, что в сумерках одна из легковушек на полной скорости врезалась в попутную машину, притормозившую на дороге. Удар был такой силы, что оба транспортных средства получили сильнейшие повреждения.

К моменту прибытия врачей двое пассажиров Volkswagen, а также женщина и ребенок 2017 года рождения из ТагАЗа скончались. В больницу был доставлен еще один мужчина из немецкой легковушки, о его состоянии ничего не сообщается.

Ранее на этой неделе в Белореченском районе Кубани в ДТП погибли пять человек, среди которых были комики Stand Up.