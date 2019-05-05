"Евровидение" может стать жертвой палестино-израильских ударов

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 450 ракет. В ответ израильские ВВС разбомбили на территории анклава 220 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" (запрещено в России). Жертвы и раненые есть с обеих сторон.

Воздушная тревога в израильских городах и поселках. Жители Сдерота, Ашкелона, Кирьят-Гата почти сутки не покидали убежищ. Отменены массовые мероприятия, остановлен общественный транспорт. На юге страны несколько ракет попали в жилые дома, есть раненые. Семья, ехавшая в автомобиле, стала свидетелем взрыва "Кассама".

В южных городах Израиля отменены школьные занятия. Прекращено движение поездов. Полиция, саперы, медики работают в чрезвычайном режиме.

Палестинские территории полностью заблокированы. Военные говорят об ограниченном призыве резервистов. В зоне возможного поражения в пригородах развернуты батареи ПРО "Железный купол".



Пуск противоракеты "Железный купол" — удовольствие недешевое: одна стоит около 50 тысяч долларов. Поэтому израильские зенитчики сбивают отнюдь не все "Кассамы", выпущенные из сектора Газа, но только те, что несут непосредственную угрозу для жилых массивов и городов.

Над сектором Газа не звучат сигналы воздушной сирены, зато слышно монотонное гудение израильских беспилотников и звук турбин "Фальконов". Удары наносятся по военным объектам ХАМАС и "Исламского джихада". Ракетный завод, тактический подземный тоннель, штаб бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Полностью разрушено шестиэтажное здание силовых ведомств Газы. Есть жертвы среди мирного населения. Палестинцы сообщают о гибели беременной женщины и ее годовалого ребенка.

Египетские посредники пытаются добиться прекращения огня, спровоцированного пятничными столкновениями у границы с сектором Газа. Однако стороны стремятся оставить за собой право на последний удар. Каждый из которых грозит превратить противостояние в полномасштабную войну, жертвой которой может стать и стартующий в ближайшие дни конкурс "Евровидение" в Тель-Авиве.