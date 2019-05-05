Глава американской делегации: на месте крымчан сделал бы то же самое

Делегация из США побывала в Крыму и заявила о полной интеграции полуострова в состав России. По словам главы американской группы дипломатов Джо Макинтаера, жители определили будущее в составе России, исходя из своих интересов. Он отметил, что "на их месте сделал бы то же самое".

Американцы заявили, что просто влюбились в Крым, передает телеканал "Россия 24". В то же время, информацию о полуострове в американских СМИ они назвали искаженной.

Делегация посетила Крым с пятидневным визитом и приняла участие в первомайском шествии в Симферополе. В составе группы — 20 человек, в том числе граждане США, Великобритании, Израиля, Швеции и Непала.