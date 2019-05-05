Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища, автоматы и ПБС

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики не допустили проникновения украинских диверсантов на ее территорию. О случившемся рассказал заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, военнослужащие народной республики обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника. Завязался бой, в ходе которого диверсанты понесли потери в виде одного убитого и до трех раненых. Уцелевшие члены группы, по словам Басурина, "позорно бежали, бросив одного из военнослужащих на месте боестолкновения".

Ополченцы эвакуировали раненого украинского военного, ему была оказана медицинская помощь, однако спасти его не удалось. На месте боя найдены два автомата c приспособлениями для бесшумной стрельбы, передает РИА Новости.