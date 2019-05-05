Василевский будет защищать ворота сборной России в игре с чехами

В воскресенье сборная России по хоккею проведет заключительный матч четвертого этапа Евротура с командой Чехии. Ворота нашей команды будут доверены Андрею Василевскому.

Как сообщила пресс-служба Федерации хоккея России, тренерский штаб решил, что ворота сборной России будет защищать Андрей Василевский из клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайнтинг". В запасе останется Илья Сорокин. Александр Георгиев с чехами играть не будет.Также не попадут в заявку на игру участие защитники Илья Любушкин и Богдан Киселевич, нападающие Илья Михеев, Александр Кадейкин и Иван Телегин.

Произошли и изменения в составе звеньев. Кирилл Капризов сыграет в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Партнерами Евгения Дадонова будут Никита Гусев и Артем Анисимов. Евгений Малкин будет действовать в звене с Никитой Кучеровым и Михаилом Григоренко.