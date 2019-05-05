Дверь маршрутки "загипнотизировала" водителя в Новосибирске

Водитель маршрутного такси "завис" перед транспортным средством с пассажирами в Новосибирске. В чувство его привели очевидцы, но сесть за руль ему они не дали.

Эти кадры были сделаны днем 3 мая на Вокзальной магистрали, где остановился микроавтобус из Бердска. Водитель ненадолго отлучился из салона, а когда вернулся, то, как шутят местные жители, перешел в режим ожидания — несколько минут неподвижно стоял перед дверью в полусогнутом положении с открытыми глазами.

"Ты куда везти народ-то собрался в таком состоянии?! Какой ты нормальный? Мужик, поимей совесть! Ты за руль не садись", — потребовали проезжавшие мимо мужчины, резонно предположившие, что маршрутчик находится в алкогольном или наркотическом опьянении.

С рейса водителя снял его работодатель, который лично отвез сотрудника в наркологическое отделение. Врач, как уточняет "Курьер.Среда.Бердск", после осмотра обнаружил только высокое давление. Сам водитель, который с трудом ворочал языком, от объяснений уклонился.