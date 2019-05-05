Ханни может уехать из "Спартака" в Голландию

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов. Возможен переход алжирца в "Алкмар", занимающий четвертое место в голландском первенстве.

Ханни, прибывший в "Спартак" зимой 2018 года, не смог заиграть в составе красно-белых. Скорее всего алжирский легионер покинет клуб уже летом. Спартаковцы готовы продать футболиста за 5 миллионов евро.

Один из возможных вариантов продолжения карьеры является голландский "Алкмар". По данным голландской прессы, переход Софьяна Ханни может стать частью сделки по 21-летнему полузащитнику "Алкмара" Гусу Тилу, которым якобы интересуются москвичи. Также спартаковцы проявляют интерес к другому футболисту голландского клуба Теуну Копмейнерсу.