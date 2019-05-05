Новые санкции: россиянам хотят запретить въезд в США

К новым санкциям в отношении России призывает в статье для американского журнала Time бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. Они, по его мнению, должны стать ответом на так и не доказанное вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году и предостеречь Москву от попыток повторить это в 2020-м.

Перед выборами 2016 года Ставридиса считали одним из вероятных кандидатов в вице-президенты от демократов в паре с Хиллари Клинтон, а после них — потенциальным госсекретарем США в администрации республиканца Трампа. По его мнению, ответ Америки на действия России был слишком слабым, учитывая угрозу американской демократии, содержащуюся в самой формулировке: вмешательство в выборы.

"Без сомнения, мы получили от русских прямую атаку в самое сердце нашей демократической системы — и, без сомнения, мало чем на это ответили, не считая нескольких символических жестов", — пишет отставной адмирал.

Помимо ограничительных мер против российского бизнеса он призывает к санкциям против российских госучреждений, спортивных команд, оркестров, научных институтов, дипломатических делегаций, а также конкретных лиц в высших эшелонах власти, включая и президента Путина. Также США, по словам Ставридиса, могут оказывать как явную, так и скрытую поддержку "отдельным лицам и группам в России, желающим поддержать демократию".

Предлагается также расширение ограничений для граждан России, желающих посетить США с какими бы то ни было целями, и сокращение глобального сотрудничества с Россией в ее различных инициативах — от восстановления Сирии до поддержки цен на нефть.

Но прежде всего, по мнению Ставридиса, Америка нуждается в новых законах, предотвращающих соискание или получение избирательными кампаниями в США средств от представителей других государств.

У США, подытоживает он, есть необходимые инструменты для ответа на атаку на свою демократию, но Вашингтон не использовал их в хоть сколько-нибудь достаточной степени.