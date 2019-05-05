Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ). Такую точку зрения высказал постпред при СЕ Иван Солтановский. Он считает, что такое развитие событий возможно, если не удастся найти компромисс. Рассматриваются различные варианты развития событий, учитываются в том числе внешнеполитические последствия для России и международных отношений.

В этом году Совету Европы исполняется 70 лет. Солтановский подчеркнул, что Москва не жалеет, что в свое время вступила в СЕ. Опыт помог "модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему", интегрировать российское образование в европейскую систему, заложена основа единого европейского правового пространства.

Однако сейчас СЕ находится не в лучшей ситуации, считает постпред. Организация переживает глубокий кризис. Его причина – в размывании принципа суверенного равенства государств и использование СЕ для "узкокорыстных конъюнктурных целей", цитирует Солтановского РИА Новости. Дипломат полагает, что если Совету удастся преодолеть кризис, то он сохранит статус панъевропейской организации.

Конфликт с Советом Европы обострился в 2014—2015 годах, когда российских парламентариев лишили некоторых прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. По правилам, если страна не платит взносы в течение двух лет, может быть рассмотрен вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.