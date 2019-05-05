На Эльбрусе погиб украинский альпинист

В Кабардино-Балкарии умер во время восхождения на Эльбрус украинский альпинист. По предварительным данным, у него не выдержало сердце.

Мужчина 1985 года рождения, совершая восхождение, на высоте 3500 метров потерял сознание и скончался, передает РИА Новости. Сообщение об этом поступило в МЧС в 11:28 (время совпадает с московским). Тело погибшего уже спустили в поселок Терскол, к его эвакуации привлекли 14 спасателей и две единицы техники.