Шторм "посадил" самолет с Павлопулосом

Самолет с президентом Греции Прокописом Павлопулосом на борту попал в шторм, бушующий на Крите, и был вынужден приземлиться в другом аэропорту, сообщает портал Newsit.gr. Вместо города Ханья посадку пришлось совершить в Ираклионе, уточняет издание. Далее Павлопулос отправился на автомашине в Ханью. Президент не смог отменить визит в этот город, так как спешил на церемонию присвоения ему звания почетного гражданина Апокороноса. Также президент планирует принять участие в праздновании освобождения провинции от фашистов.

Ранее сообщалось, что на Крите бушует шторм, из-за непогоды отменяют десятки рейсов, лайнеры переправляют в Ираклион или Афины. Ветер также стал причиной многих ДТП — водители не могут справиться с управлением и машины сносит в кювет.