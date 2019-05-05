"Зенит" собрался приобрести полузащитника "Фенербахче"

Чемпион России "Зенит" намерен усилить среднюю линию в сезоне 2019/20. Петербуржцы готовы приобрести полузащитника турецкого "Фенербахче" Элифа Элмаза.

19-летний Элиф Элмаз считается лидером молодежной сборной Северной Македонии и игроком основного состава "Фенербахче". Элифа, турка по национальности, пытались привлечь в сборную Турции, но предпочел выступать за сборную страны, где он родился. Агентом молодого игрока является известный в прошлом защитник "Спартака" и сборной Македонии Игор Митрески.

"Зенит" готов приобрести Элмаза за 6 миллионов евро. Но "Фенербахче" рассчитывает выручить не менее 10 миллионов. Переговоры клубов будут продолжены.