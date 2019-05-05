Депутат с автоматом: Ионин объяснил стрельбу на улице

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин "готов нести административную ответственность" за стрельбу из автомата во дворе жилого дома в Свердловской области. Инцидент произошел накануне в городе Камышлове — депутат сделал несколько очередей, направив ствол автомата в небо.

После стрельбы Ионин уехал на автомобиле, но спустя несколько минут был блокирован сотрудниками полиции. Оружие стражам порядка он так и не показал, досматривать же машину спецсубъекта ни полицейские, ни подъехавшие позже сотрудники ФСБ не имели права.



По словам Ионина, автомат был охолощенным — то есть, не предназначенным для стрельбы боевыми патронами, передает ТАСС. На оружие, рассказал он, имеются все документы: помощник депутата Павел Грибков приобрел автомат через Интернет в подарок ребятам-юнармейцам для игры "Зарница".

Сам Ионин признал, что сделал глупость, решив испытать автомат в жилом районе, добавив, что "как публичное лицо, как депутат" он не должен был этого делать, и теперь не намерен пользоваться депутатской неприкосновенностью. Общественный порядок, по мнению депутата, он и его помощник "особо не нарушили", однако "надо уметь признавать ошибки.