Несмотря на ракетные обстрелы, с "Евровидением" все идет по плану

Еще двое израильтян погибли в результате ракетного обстрела из сектора Газа, сообщает государственное радио Израиля "Kan". По данным радиостанции, одна из сотен ракет, запущенных из сектора Газа, разорвалась на территории завода в городе Ашкелон на юге Израиля. В результате пострадали три человека, двое из них позднее скончались от ран. Палестинский "Красный полумесяц" сообщает о гибели двух жителей на востоке сектора Газа в результате израильского удара. По его подсчетам, общее число погибших жителей анклава с пятницы достигло 13 человек.

За сутки обмена ударами израильтяне атаковали почти 300 целей на территории анклава, отвечая на 500 ракет и мин, выпущенных палестинцами. В Израиле обстрелы унесли жизни трех человек, передают местные СМИ.

Однако палестинские обстрелы не помешали подготовке к конкурсу "Евровидение-2019". В "Экспо-центре" идут репетиции участников от Венгрии, Чехии, Финляндии и Черногории и других стран. Все запланированные мероприятия продолжаются по графику, без изменений, сообщает РИА Новости. 64-й международный музыкальный конкурс пройдет 14—18 мая в Тель-Авиве. Город находится 70 километрах к северу от сектора Газа. Опасной зоной военные пока объявили районы, лежащие в пределах 40 километров от границ анклава.