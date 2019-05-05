Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области

Три человека погибли от рук 48-летнего частного предпринимателя, угнавшего машину у знакомого в центре Петербурга, сбившего инспектора и устроившего смертельное ДТП в Рязанской области. Последствия аварии сняли на видео.

Свой Kia Rio 22-летний житель Тамбовской области "потерял" около 10 часов вечера 3 мая, когда ненадолго покинул машину у дома 33 по Моховой улице, оставив в салоне знакомого предпринимателя и его 19-летнего сына. Вернувшись, автомобиля он не обнаружил.

Примерно в 16 часов 4 мая Kia заметили на 161-м километре трассы "Урал" в Рязанской области, но требование остановиться водитель проигнорировал и сбил инспектора. Преодолев еще 100 километров, угонщик зацепил на "встречке" Toyota, после чего она столкнулась с Renault. В результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, еще двое были госпитализированы.

Виновник аварии спустя несколько минут улетел в кювет, где его вместе с сыном задержали полицейские. О причинах, побудивших украсть машину у знакомого, ничего не сообщается.