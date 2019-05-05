Федор Емельяненко еще не принял решения о своей карьере

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко еще не принял решения о своем будущем. В своем последнем бою в ММА 42-летний Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райну Бейдеру.

Федор Емельяненко провел пресс-конференцию, посвященную началу чемпионата России по единоборствам ММА. "Я буду продолжать продвигать наш любимый вид спорта в стране. Что касается личной карьеры, то поживем — увидим. Все узнаете из других новостей, сегодня давайте не будем отходить от чемпионата России", — приводит слова Емельяненко РИА Новости.

Также Емельяненко сказал, что ни одна из его пяти дочерей не будет выступать в ММА. "Две дочери занимаются эстетической гимнастикой, а две еще совсем маленькие. Старшая ходит в фитнес-клуб и держит себя в форме", — сказал Федор.