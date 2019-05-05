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5 мая 201915:27

Ревнивый москвич убил бывшую жену и изрезал себя

Global Look Press

На севере Москвы мужчина из ревности ударил ножом бывшую жену, а потом пырнул ножом себя.

Женщина скончалась на месте. Ревнивца отвезли в больницу. После того, как медики окажут ему необходимую помощь, начнут работать следователи.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения, передает ТАСС.

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