Найдена яма с останками казненных советских граждан

Около одной из деревень Новгородской области обнаружена расстрельная яма, в которой, по предварительным данным, находятся останки мирных советских граждан, расстрелянных фашистами во время Великой Отечественной войны.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону, могильник нашли представители новгородской общественной организации "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И.Орлова" в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района области. О своей находке они сообщили в следственные органы 29 апреля.

На место срочно выехала следственно-оперативная группа, специалисты осмотрели яму и при раскопках извлекли оттуда пять скелетов, у трех обнаружены огнестрельные ранения головы. Поблизости от могильника следователи нашли гильзы "от автоматического оружия иностранного производства".

По этому факту следственные органы проводят доследственную проверку, назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, ряд других исследований.

По данным из архивных источников, у деревни Жестяная Горка находится шесть расстрельных ям, где лежат останки более трех тысяч советских мирных граждан, в том числе женщин и детей, которых оккупанты казнили в 1941-1943 годах. Поиски остальных могильников продолжаются.