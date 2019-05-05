Тема:
Выборы на Украине 16 минут назад
Инаугурацию Зеленского хотят перенести, чтобы не глумиться над жертвами репрессий
"Крайне неудачной" считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович дату инаугурации, на которой настаивает избранный президент страны Владимир Зеленский — 19 мая. На Украине, напоминает Вятрович, это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году, траурный день, в который по всей стране проводятся траурные мероприятия.
Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над голодомором, но президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью миллионов жертв репрессий, написал Вятрович в "Фейсбуке".
Схожего мнения придерживается и украинский депутат, глава делегации своей страны в ПАСЕ Владимир Арьев. 19 мая традиционно является днем памяти жертв политических репрессий, и устраивать в этот день инаугурационные торжества и празднования как минимум неуместно, написал он в "Твиттере".
Сам Зеленский накануне после встречи со спикером Верховной рады, главами фракций и депутатских групп напомнил в беседе с журналистами, что предложил провести инаугурацию 19 мая. Ранее он говорил, что не исключает роспуска Рады после того, как станет главой государства.
В связи с этим один из украинских парламентариев, глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь заявил, что инаугурация Зеленского должна пройти 28 мая. Эту дату он назвал "комфортной" для большинства депутатов, так как в этом случае у избранного президента не будет права распустить Раду.
30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины" — то есть, не позднее 3 июня.
Ранее по теме
-
Зеленский уклонился от ответа на вопрос о роспуске Рады15 часов назад
-
Лидер украинских радикалов обнародовал "три ключевых вопроса" к Зеленскому16 часов назад
-
Калашников подсказал Зеленскому "самые креативные" ходы20 часов назад
-
Расследование против Порошенко: комментарий эксперта21 час назад
-
Раду пока не распускают, инаугурацию нового президента обсудят 14 мая22 часа назад
-
Зеленский готовит креативный ответ Путину23 часа назад
Сейчас
Осквернили Святой престол: разграблен еще один храм УПЦ
Картина дня
-
"Евровидение" может стать жертвой палестино-израильских ударов
- Вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
- Небензя спел военные песни в штаб-квартире ООН
- Американцы влюбились в Крым
- Восстановление Нотр-Дама: вариантов все больше
Самое читаемое
-
Кошмар на воздушном шаре в Крыму: как спаслась 11-летняя девочка
- После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
- Смерть на скорости 260 километров: байкер снял последние секунды своей жизни
- 22-летнюю модель раздавил трактор, у девушки не было шансов
- Участковый требует от инвалида миллион за нравственные страдания
- Автор популярного приложения зарезал родную сестру
- Известный фотограф задержан в Москве за изнасилование модели
Телеканал "Россия"
-
Страна провожает Сергея Лазарева на "Евровидение"
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- Новый Mercedes-Benz GLS для России: первые детали
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
Репетиция Парада Победы
- Американские СМИ "заклевали" Трампа
- Фестиваль ледоколов на Неве: на борт пускают всех
Вести-Москва
-
"Московская весна A Сappella": услышать живое пение можно на 50 площадках
- В столице проходит весенний мотофестиваль
- Усадьбы Останкино и Кусково готовятся встречать вековой юбилей
- Ажиотаж в Третьяковке: посетители спешат увидеть уникальные работы Эдварда Мунка
- В Москве открылись необычные площадки для регистрации брака
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом