Инаугурацию Зеленского хотят перенести, чтобы не глумиться над жертвами репрессий

"Крайне неудачной" считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович дату инаугурации, на которой настаивает избранный президент страны Владимир Зеленский — 19 мая. На Украине, напоминает Вятрович, это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году, траурный день, в который по всей стране проводятся траурные мероприятия.

Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над голодомором, но президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью миллионов жертв репрессий, написал Вятрович в "Фейсбуке".

Схожего мнения придерживается и украинский депутат, глава делегации своей страны в ПАСЕ Владимир Арьев. 19 мая традиционно является днем памяти жертв политических репрессий, и устраивать в этот день инаугурационные торжества и празднования как минимум неуместно, написал он в "Твиттере".

Сам Зеленский накануне после встречи со спикером Верховной рады, главами фракций и депутатских групп напомнил в беседе с журналистами, что предложил провести инаугурацию 19 мая. Ранее он говорил, что не исключает роспуска Рады после того, как станет главой государства.

В связи с этим один из украинских парламентариев, глава депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь заявил, что инаугурация Зеленского должна пройти 28 мая. Эту дату он назвал "комфортной" для большинства депутатов, так как в этом случае у избранного президента не будет права распустить Раду.

30 апреля ЦИК Украины официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины" — то есть, не позднее 3 июня.