Американские делегаты побывали в Донбассе

Американская делегация посетила Донбасс, в район проведения операции объединенных сил в Донбассе приехали представители аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины в Facebook.

Дипломаты ознакомились с текущей и оперативной обстановкой в районе проведения операции, встретились с командованием бригад и батальонов. Также делегация проверила условия эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи Украине.

В это время в Крыму находилась американская делегация общественных деятелей. Во время визита в музейный комплекс "35-я береговая батарея" в Севастополе американцы были растроганы до слез героической оборонной города во времена войны, сообщает РИА Новости. Делегация пробыла в Крыму пять дней. Снова посетить Крым они планируют после запуска железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив.