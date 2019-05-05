"Уфа" ушла от поражения в Самаре

Воскресную программу 27 тура российской премьер-лиги открыл матч в Самаре, где "Крылья Советов" принимали "Уфу". Гости ушли от поражения в добавленное арбитром время.

Соперники – соседи по таблице. Самарцы – на тринадцатом месте, уфимцы на четырнадцатом. Обеим командам "святя" переходные игры с клубами ФНЛ. Поэтому, матч имел большое значение для дальнейшей судьбы его участников.

"Крылья Советов" вышли вперед на 12 минуте. Арендованный у "Спартака" Артем Тимофеев нанес прекрасный удар по летящему мячу точно в угол. Выйдя вперед, волжане потеряли из-за травм двух ведущих игроков. НЕ смогли доиграть до перерыва Сергей Корниленко и Александр Самедов.

Гол Тимофеева был единственным в первом тайме и оставался таковым вплоть до 90 минуты, Но "Уфа" сумела уйти от поражения. В уже добавленное время защитник гостей Йонуц Неделчару выиграл воздух у защиты "Крыльев" и нанес точный удар по воротам Сергея Рыжикова – 1:1.

После этой ничьей у "Крыльев Советов" стало 28 очков. Волжане остались на 13 месте. "Уфа" с 26 очками занимает 14 место.