Новости Спорт

Все видео этой рубрики
5 мая 201916:02

"Уфа" ушла от поражения в Самаре

ФК Крылья Советов Самара

Воскресную программу 27 тура российской премьер-лиги открыл матч в Самаре, где "Крылья Советов" принимали "Уфу". Гости ушли от поражения в добавленное арбитром время.

Соперники – соседи по таблице. Самарцы – на тринадцатом месте, уфимцы на четырнадцатом. Обеим командам "святя" переходные игры с клубами ФНЛ. Поэтому, матч имел большое значение для дальнейшей судьбы его участников.

"Крылья Советов" вышли вперед на 12 минуте. Арендованный у "Спартака" Артем Тимофеев нанес прекрасный удар по летящему мячу точно в угол. Выйдя вперед, волжане потеряли из-за травм двух ведущих игроков. НЕ смогли доиграть до перерыва Сергей Корниленко и Александр Самедов.

Гол Тимофеева был единственным в первом тайме и оставался таковым вплоть до 90 минуты, Но "Уфа" сумела уйти от поражения. В уже добавленное время защитник гостей Йонуц Неделчару выиграл воздух у защиты "Крыльев" и нанес точный удар по воротам Сергея Рыжикова – 1:1.

После этой ничьей у "Крыльев Советов" стало 28 очков. Волжане остались на 13 месте. "Уфа" с 26 очками занимает 14 место.

Сейчас

16:00

Осквернили Святой престол: разграблен еще один храм УПЦ

15:14

Ревнивый москвич убил бывшую жену и изрезал себя

13:49

На Эльбрусе погиб украинский альпинист

12:09

Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища, автоматы и ПБС

20:30

25-ю субботу "желтые жилеты" отметили антирекордом

20:03

Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

19:48

Саррадж сообщил об отступлении Хафтара

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Несмотря на ракетные обстрелы, с "Евровидением" все идет по плану

Несмотря на ракетные обстрелы, с "Евровидением" все идет по плану

1 час назад
Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

2 часа назад
Найдена яма с останками казненных советских граждан

Найдена яма с останками казненных советских граждан

36 минут назад
Инаугурацию Зеленского хотят перенести, чтобы не глумиться над жертвами репрессий

Инаугурацию Зеленского хотят перенести, чтобы не глумиться над жертвами репрессий

16 минут назад
Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища, автоматы и ПБС

Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища, автоматы и ПБС

3 часа назад
Новые санкции: россиянам хотят запретить въезд в США

Новые санкции: россиянам хотят запретить въезд в США

2 часа назад
Глава американской делегации: на месте крымчан сделал бы то же самое

Глава американской делегации: на месте крымчан сделал бы то же самое

4 часа назад
С 5 мая действуют новые правила идентификации пользователей в мессенджерах

С 5 мая действуют новые правила идентификации пользователей в мессенджерах

10 часов назад
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России

Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России

11 часов назад
Депутат с автоматом: Ионин объяснил стрельбу на улице

Депутат с автоматом: Ионин объяснил стрельбу на улице

1 час назад
Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль

Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль

3 часа назад
Гуайдо признался, что был бы не против вторжения США в Венесуэлу

Гуайдо признался, что был бы не против вторжения США в Венесуэлу

13 часов назад
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание "Окунь"

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание "Окунь"

1 час назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
"Уфа" ушла от поражения в Самаре

"Уфа" ушла от поражения в Самаре

16 минут назад
Ревнивый москвич убил бывшую жену и изрезал себя

Ревнивый москвич убил бывшую жену и изрезал себя

51 минута назад
Службу ВИЧ в России могут ликвидировать

Службу ВИЧ в России могут ликвидировать

1 час назад
Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области

Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области

1 час назад
Рабочие в Петербурге спрятали мусор в блокадном памятнике

Рабочие в Петербурге спрятали мусор в блокадном памятнике

1 час назад
Шторм "посадил" самолет с Павлопулосом

Шторм "посадил" самолет с Павлопулосом

2 часа назад
"Зенит" собрался приобрести полузащитника "Фенербахче"

"Зенит" собрался приобрести полузащитника "Фенербахче"

2 часа назад
На Эльбрусе погиб украинский альпинист

На Эльбрусе погиб украинский альпинист

2 часа назад
В Новосибирске треснувший железобетонный столб починили изолентой

В Новосибирске треснувший железобетонный столб починили изолентой

3 часа назад
Дверь маршрутки "загипнотизировала" водителя в Новосибирске

Дверь маршрутки "загипнотизировала" водителя в Новосибирске

3 часа назад
Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

4 часа назад
Выстрел в шею: высокопоставленный полицейский убит в кафе

Выстрел в шею: высокопоставленный полицейский убит в кафе

5 часов назад
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани

Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани

5 часов назад
Восстановление Нотр-Дама: вариантов все больше

Восстановление Нотр-Дама: вариантов все больше

5 часов назад
В Северной Македонии проходит второй тур выборов президента

В Северной Македонии проходит второй тур выборов президента

6 часов назад
Пожар в жилом доме в Китае: пять человек погибли, 27 пострадали

Пожар в жилом доме в Китае: пять человек погибли, 27 пострадали

7 часов назад
Пушков прокомментировал слова Трампа об отношениях США и России

Пушков прокомментировал слова Трампа об отношениях США и России

8 часов назад
Американские эксперты: "Адмирал Нахимов" - самый мощный корабль в мире

Американские эксперты: "Адмирал Нахимов" - самый мощный корабль в мире

12 часов назад
СМИ: министра обороны Британии уволили за планы втянуть армию в войну и слова о здоровье Мэй

СМИ: министра обороны Британии уволили за планы втянуть армию в войну и слова о здоровье Мэй

13 часов назад
Небензя спел военные песни в штаб-квартире ООН

Небензя спел военные песни в штаб-квартире ООН

13 часов назад
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40