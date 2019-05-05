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5 мая 201916:36

Жозе Моуринью может возглавить "Селтик"

footmercato.net

Португальский тренер Жозе Моуринью может возобновить карьеру в "Селтики". Моуринью, покинувший зимой "Манчестер Юнайтед", готов рассмотреть предложение чемпионов Шотландии.

"Селтик" выиграл чемпионат под руководством Нила Леннона, но североирландский специалист еще не утвержден в роли главного тренера. В Глазго рассматривают кандидатуру Жозе Моуринью, и португалец готов рассмотреть это предложение.

Однако согласно информации "Спорт-Экспресс, у Моуринью может появиться еще один вариант продолжения карьеры. Если немец Томас Тухель покинет "Пари Сен-Жермен", то чемпионы Франции готовы пригласить на должность главного тренера Жозе Моуринью.

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