Лазаревой предложили свободу за 65 миллионов долларов

Двадцать миллионов динар (более 65 миллионов долларов) потребовал суд Кувейта в качестве залога для освобождения россиянки Светланы Лазаревой, сообщил советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Москвы Владимир Сидоров.

Лазарева была приговорена к 10 годам тюрьмы за растрату средств Кувейтского портового управления в мае 2018 года. Адвокаты подали на апелляцию, и сейчас суд отменил решение суда первой инстанции. Лазарева и ее кувейтский партнер выйдут на свободу, если третий ответчик даст финансовую гарантию в 20 миллионов динар.

Лазарева, вице-президент и управляющий директор компании КGLI, была задержана в ноябре 2017 года. Тогда же арестовали ее партнера Саида Дашти. Обоим вменялась растрата.

Торгово-промышленная палата Москвы указывала на нарушения, допущенные в кувейтском суде.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Кувейт обсуждал с властями ситуацию с Лазаревой, передает РИА Новости.