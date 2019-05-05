Рогозин – Ставридису: это даже не смешно

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал бывшему главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмиралу в отставке Джеймсу Ставридису "дружеский совет" в ответ на призыв последнего ввести новые санкции против России, вплоть до полного запрета на въезд российских граждан в США.

Как написал Рогозин в воскресенье в своем Twitter, его дружеский совет заключается в следующем: пора прекратить разжигание русофобии и обострение ситуации в двусторонних отношениях России и США.

В качестве примера конструктивного взаимодействия Рогозин привел отношения между Роскосмосом и NASA, которые "поддерживаются и развиваются в сложных политических условиях".

"Джеймс, это даже не смешно. Однажды вы сказали мне, что начали понимать Россию. По-видимому, это понимание еще не завершено", — с сожалением отметил глава российской госкорпорации.