Пицца с Аляски: магаданским авиадиспетчерам передали вкусный привет
Магаданские авиадиспетчеры получили ответный привет от своих коллег из Анкориджа. Казалось бы, просто пицца, но история очень трогательная. Началось все в январе, когда в США не работали госучреждения из-за шатдауна, и люди там не получали несколько месяцев зарплату. Тогда в знак солидарности магаданские диспетчеры решили поддержать коллег.
Магаданские авиадиспетчеры получили вкусный привет от своих коллег из Анкориджа. Сотрудники американского центра управления воздушным движением заказали пиццу в знак благодарности. История началась в январе этого года во время шатдауна. В США из-за внутриполитических разногласий заморозили бюджетные расходы, и госслужащие не получали зарплату. Как только магаданские авиадиспетчеры узнали о финансовых проблемах коллег, решили их поддержать, угостив пиццей.
"Это самый необычный заказ в истории пиццерии: 15 коробок попросили приготовить авиадиспетчеры из Анкориджа. Одна за другой в печи оказываются грибная, "Маргарита", пепперони, ответственность, кажется, чувствует весь персонал. Это первый международный заказ", — говорит директор пицца-бар Николай Казаков.
В 1990-х этот самый северный город Америки был на устах у многих магаданцев. В 1991 году у Магадана появился первый город-побратим – Анкоридж. Всему этому предшествовали интересные события, была переписка между американскими и советскими школьниками. И сейчас, спустя годы, дружба между Магаданом и Анкориджом продолжается.
Вкусная посылка, которую сформировали по заказу американских авиадиспетчеров, – благодарность магаданским коллегам за поддержку. В началегода из-за политических разногласий в США госслужащие не получали зарплату. Сотрудники госкорпорации по организации воздушного движения — двадцать авиадиспетчеров — решили поддержать коллег в Анкоридже и угостили их пиццей.
Дежурная смена, которая готовится принять управление полетами, прямо на проходной принимает подарок от авиадиспетчеров из Анкориджа. Сотрудники американского ЦУПа точно рассчитали время пересменки. На стратегическом объекте правила для всех одинаковы, в "Аэронавигацию Северо-Востока" пицца попадает только после тщательного досмотра.
"В какой-то степени мы ожидали, конечно, ведь там работают такие же люди, как и мы. Мы одинаковые, никакие границы нас не держат, но было неожиданно, конечно, вот это сообщение, что вам доставят пиццу, без праздников, без ничего", — говорит руководитель полетов Евгений Трикопа.
Попробовать пиццу от американских коллег договорились после смены и обязательной фотосессии. Тех, кто был знаком только по голосу, магаданские и анкориджские авиадиспетчеры теперь знают в лицо.
Несмотря на огромные расстояния — больше трех тысяч километров — связь поддерживают ежесекундно, самолеты, покидая зону контроля авиадиспетчеров из Анкориджа, попадают на радары магаданских авиадиспетчеров.
В среднем около двухсот самолетов в сутки. Это рейсы из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. Их уже готова принимать заступившая на дежурство смена — авиадиспетчеры, которые доказывают, что добрососедским отношениям расстояния не помеха.
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