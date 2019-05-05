Помпео заявил, что русские "должны убраться" вместе с иранцами и кубинцами

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что намерен обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Венесуэле, а также "уход России из нее". Сославшись на слова Трампа о том, что "русские должны убраться из России", Помпео заявил, что во время встречи с Лавровым предстоит немало дискуссий на эту тему. Мы хотим, чтобы из Венесуэлы ушли иранцы, русские, кубинцы, сказал Помпео в эфире телеканала ABC. Однако на вопрос ведущего о словах Трампа после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что российский лидер "не намерен вмешиваться в Венесуэлу", госсекретарь внятно ответить не смог. Зато утверждал, что президент Николас Мадуро был готов покинуть страну, но "русские его отговорили". Попытку госпереворота Хуана Гуайдо Помпео переворотом не считает, так как "Гуайдо является избранным лидером страны".

Говоря о ситуации вокруг Северной Кореи, Помпео отметил, что США продолжают верить в возможность достичь денуклеаризации Корейского полуострова с помощью переговоров с корейским лидером. Он также уверен в том, что с помощью переговоров можно "добиться полностью проверяемой денуклеаризации".

"Мы сможем ", — сказал он.

Он добавил, что США поддерживают контакты с КНДР после встречи лидеров двух стран в Ханое и выразил надежду, что в ближайшие недели они станут еще более интенсивными. А недавние учения, которые были проведены Пхеньяном, не представляли угрозы для США, Японии или Республики Корея. Международные границы не пересекались, снаряды упали в воду к востоку от Северной Кореи, и это не представляло угрозы для США, Южной Кореи или Японии.