Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ

На белорусский Мозырский нефтеперерабатывающий завод в воскресенье, 5 мая, поступила новая партия российской нефти. Отбор проб подтвердил, что поступившее сырье соответствует стандартам, поэтому началась его отгрузка.

Планируется, что к переработке чистой российской нефти НПЗ приступит уже в понедельник, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на белорусские СМИ.

Накануне качественная нефть, доставляемая из России по трубопроводу "Дружба", поступила на узел учета Мозырского НПЗ.

Проблемы с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по "Дружбе", возникли во второй половине апреля. Так, 19 апреля концерн "Белнефтехим" (регулятор отрасли в республике) заявил, что из РФ поступает некондиционная нефть, с недопустимо высоким содержанием хлорорганических соединений.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановила транзит "грязной" российской нефти в Европу, после того как оператор польского участка "Дружбы" уведомил о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.

Со своей стороны, российская компания "Транснефть" признала, что в нефти, поступающей в "Дружбу", имеется повышенное содержание хлоридов и пообещала сделать все для скорейшего решения проблемы. Ситуацию президент РФ Владимир Путин обсудил с главой "Транснефти" Николаем Токаревым. Качественная нефть из РФ поступила по "Дружбе" на белорусскую границу уже 2 мая.