Российские хоккеисты досрочно выиграли Евротур

Сборная России по хоккею вне зависимости от исхода матча с командой Чехии стала победительницей Евротура. Сборная Финляндии проиграла шведам и потеряла шансы догнать наших хоккеистов.

Матч сборных Швеции и Финляндии завершился победой шведских хоккеистов с результатом 2:1. После этой встречи у финнов осталось 19 очков. Столько же и у сборной России. Но наша команда имеет преимущество по личным встречам, одержав три победы и проиграв одну встречу.

Евротур состоит из четырех однокруговых турниров, приводящихся в Финляндии, России, Швеции и Чехии. Сборная России восемь раз становилась победителем. У финнов девять побед, в том числе и в сезоне 2017/18.