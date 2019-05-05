Тема:
Ядерная программа Ирана 25 минут назад
Россия призвала США отказаться от безответственных действий и вернуть ядерное оружие
Россия призывает США действовать в рамках международного права и отказаться от безответственных поступков в отношении Венесуэлы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс". На встрече с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой министр подчеркнул, что Москва осуждает попытки захватить власть силой, венесуэльцы сами должны решать судьбу своей страны. Для решения кризиса необходим политический диалог.
Также Москва рекомендует Вашингтону вернуть нестратегическое ядерное оружие в Штаты. Привлечение неядерных государств блока НАТО к участию в совместных ядерных проектах – нарушение статьи о передаче ядерного оружия неядерным странам Договора о нераспространении ядерного оружия, передает ТАСС.
В то же время впервые в мировой практике Штаты угрожают применением санкций государствам, выполняющим решения Совета Безопасности ООН по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВДП). Америка в 2018 году вышла из ядерной сделки с Ираном в одностороннем порядке, после чего проблема ядерного досье резко обострилась.
В МИД РФ подчеркнули, что США не просто вышли из сделки, начали мешать тем, кто остался в СВДП (Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция).
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