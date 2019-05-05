Учения НАТО в Эстонии проходят в кварталах с русскоязычным населением

В НАТО на этой неделе обновляли кадры. Генерал ВВС США Тод Уолтерс принял пост главкома Объединенных сил альянса в Европе. Генсек Столтенберг напомнил ему, что 70 лет альянс скрепляла необходимость сдерживания Советского Союза. Миф об агрессивном соседе остается лучшим средством сохранения единства в НАТО до сих пор.

Первые крупные учения под руководством нового главкома "Весенний шторм" проходят сейчас в Эстонии, прямо у российских границ, с участием 9 тысяч военнослужащих из 13 стран альянса, Украины и Грузии. Условный фронт поместили туда, где в 44-м шла кровопролитная Нарвская операция, а условные уличные бои — в кварталы, где живут преимущественно русскоязычные граждане страны.

На земле — сухопутные войска Эстонии и международная боевая группа НАТО под руководством Британии, 5 танков Leclerc, 20 боевых машин пехоты.

В воздухе — истребители ВВС Британии и Германии, самолет в тигровой раскраске — польский штурмовик Су-22 еще советского производства, британские вертолеты Wildcat и американские Apache. На воде — группа кораблей НАТО во главе с эсминцем США" Gravely". Почти 10 тысяч человек и 250 единиц военной техники, и все это — в каких-то десятках километров от границы с Россией.

По дорогам Эстонии передвигается колонны с боевой техникой. По сообщениям министерства обороны их не меньше 40. Эстонские военные в колонне довольно машут в камеру по дороге к российской границе.

Масштабные учения "Весенний шторм" проходят в этот раз на северо-востоке Эстонии, где большинство населения — в некоторых городах до 95 процентов — русские.

Каково стратегическое значение региона, где проходит "Весенний шторм", лучше всего видно в Нарве. С одной стороны крепость Герман — это ещё Эстония, а напротив — уже виднеется российский триколор на крепости в Ивангороде. Мост под названием "Дружба" связывает два берега, но дружба здесь далеко не всегда.

Сначала Ливонская война, потом Северная, но страшнее всего Великая Отечественная. В боях за Нарву по разным оценкам погибли до 100 тысяч человек. На холмах Синимяэ держали оборону сразу несколько добровольческих дивизий СС: голландская, норвежская, датская и эстонская. На кадрах хроники — ожесточенные бои, видно, как горят советские танки.

Сегодня русских из эстонской Сибири — так называют город — открыто считают угрозой политики правых взглядов. При высочайшем уровне образования в стране здесь самые низкие зарплаты и самая высокая безработица. В агрессию с другого берега здесь не верят не только русские, но и местные эстонцы. Но при этом Эстония одна из пяти стран, которые все-таки выполняют требования альянса: здесь ежегодно вкладывают в оборону минимальные 2, а планируют и 3 процента ВВП.

На то, что у балтийской республики есть чему поучиться, намекал президент Трамп, который стремится монетизировать предоставляемые Восточной Европе гарантии безопасности.

На учения в образцово-показательную Эстонию приехали и украинские военнослужащие. Пресс-служба ВСУ распространила фотографии, где летчики испытывают новый шлем. Не такие удачные кадры с открытия — солдат с украинским флагом единственный смотрит в пол. Но главные маневры впереди, ведь учения пройдут не только на полигонах.

В Йыхви боевые действия намечены прямо на 9 мая. Известно, что фронт пройдет по Нарвскому шоссе. Война на улицах может идти целый день с 6 утра до 10 вечера, об этом предупредили местных жителей.

День Победы в эстонском Йыхви празднуют широко — жители несут цветы к памятнику Неизвестному солдату. И несмотря на чужие армии на улицах, и этот год не станет исключением.