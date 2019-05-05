Учения НАТО в Эстонии проходят в кварталах с русскоязычным населением
В НАТО на этой неделе обновляли кадры. Генерал ВВС США Тод Уолтерс принял пост главкома Объединенных сил альянса в Европе. Генсек Столтенберг напомнил ему, что 70 лет альянс скрепляла необходимость сдерживания Советского Союза. Миф об агрессивном соседе остается лучшим средством сохранения единства в НАТО до сих пор.
Первые крупные учения под руководством нового главкома "Весенний шторм" проходят сейчас в Эстонии, прямо у российских границ, с участием 9 тысяч военнослужащих из 13 стран альянса, Украины и Грузии. Условный фронт поместили туда, где в 44-м шла кровопролитная Нарвская операция, а условные уличные бои — в кварталы, где живут преимущественно русскоязычные граждане страны.
На земле — сухопутные войска Эстонии и международная боевая группа НАТО под руководством Британии, 5 танков Leclerc, 20 боевых машин пехоты.
В воздухе — истребители ВВС Британии и Германии, самолет в тигровой раскраске — польский штурмовик Су-22 еще советского производства, британские вертолеты Wildcat и американские Apache. На воде — группа кораблей НАТО во главе с эсминцем США" Gravely". Почти 10 тысяч человек и 250 единиц военной техники, и все это — в каких-то десятках километров от границы с Россией.
По дорогам Эстонии передвигается колонны с боевой техникой. По сообщениям министерства обороны их не меньше 40. Эстонские военные в колонне довольно машут в камеру по дороге к российской границе.
Масштабные учения "Весенний шторм" проходят в этот раз на северо-востоке Эстонии, где большинство населения — в некоторых городах до 95 процентов — русские.
Каково стратегическое значение региона, где проходит "Весенний шторм", лучше всего видно в Нарве. С одной стороны крепость Герман — это ещё Эстония, а напротив — уже виднеется российский триколор на крепости в Ивангороде. Мост под названием "Дружба" связывает два берега, но дружба здесь далеко не всегда.
Сначала Ливонская война, потом Северная, но страшнее всего Великая Отечественная. В боях за Нарву по разным оценкам погибли до 100 тысяч человек. На холмах Синимяэ держали оборону сразу несколько добровольческих дивизий СС: голландская, норвежская, датская и эстонская. На кадрах хроники — ожесточенные бои, видно, как горят советские танки.
Сегодня русских из эстонской Сибири — так называют город — открыто считают угрозой политики правых взглядов. При высочайшем уровне образования в стране здесь самые низкие зарплаты и самая высокая безработица. В агрессию с другого берега здесь не верят не только русские, но и местные эстонцы. Но при этом Эстония одна из пяти стран, которые все-таки выполняют требования альянса: здесь ежегодно вкладывают в оборону минимальные 2, а планируют и 3 процента ВВП.
На то, что у балтийской республики есть чему поучиться, намекал президент Трамп, который стремится монетизировать предоставляемые Восточной Европе гарантии безопасности.
На учения в образцово-показательную Эстонию приехали и украинские военнослужащие. Пресс-служба ВСУ распространила фотографии, где летчики испытывают новый шлем. Не такие удачные кадры с открытия — солдат с украинским флагом единственный смотрит в пол. Но главные маневры впереди, ведь учения пройдут не только на полигонах.
В Йыхви боевые действия намечены прямо на 9 мая. Известно, что фронт пройдет по Нарвскому шоссе. Война на улицах может идти целый день с 6 утра до 10 вечера, об этом предупредили местных жителей.
День Победы в эстонском Йыхви празднуют широко — жители несут цветы к памятнику Неизвестному солдату. И несмотря на чужие армии на улицах, и этот год не станет исключением.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Пожар и жесткая посадка в Шереметьеве
- Welt: Россия снова стала сверхдержавой
- Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища и автоматы
- Вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
- Израильские силовики убили полевого командира ХАМАС
Самое читаемое
-
В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up
- Найдена яма с останками казненных советских граждан
- Пятеро убитых и живой ребенок: омбудсмен сообщила подробности трагедии
- Друзья заживо сгорели в машине напротив пожарной
- Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента
- Король Таиланда вступил в брак с генералом
Телеканал "Россия"
-
Российская делегация с Сергеем Лазаревым поехала в Тель-Авив
- Авторское шоу многоликого Юрия Стоянова скоро на экране
- Подарок к празднику: канал "Россия" покажет "Т-34" 9 мая
- Что смотреть на телеканале "Россия" в майские выходные?
Вести.Экономика
-
Может ли мировая экономика пережить нефть по $100 за баррель?
- 15 правил этикета при написании электронных писем
- ФРС готовит новый вариант QE?
- Рынок США: новые рекорды и риски Армагеддона
- 8 рисков для туристов на отдыхе
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Начало продаж автомобилей "как у Путина" отложено на год
- Внедорожник Aurus "Комендант": первые фотографии
- Hot or Not: 6 альтернатив Kia Soul
- Новый Mercedes-Benz GLS для России: первые детали
- На Украину официально повезли битый автохлам из США
Недвижимость
-
Припять: люди по-прежнему едут в город, которого нет
- Сад, который пенсионер создавал 18 лет, разрушили кувалдами
- Тапочки, белье и штопор: что туристы берут с собой в отель
- Блогера оштрафовали за критику здания
- Жильцы пятиэтажки установили дома русскую печь
- Мужчина сжег мусор, а заодно соседские дома
Вести.Медицина
-
Как поесть шашлык на майские без вреда здоровью
- Пассажирам безопаснее ездить на переднем кресле, чем сзади
- 5 мифов о курении, в которые мы до сих пор верим
- Обнаружена связь между плацентой и развитием аутизма
- Говорят ученые: видеоигры вредят девочкам больше, чем мальчикам
Вести в 20.00
-
НАТО проводит учения в "русских" кварталах
- Жители Донбасса рассказали, зачем им российские паспорта
- Россия собирает "Бессмертный полк"
Вести-Москва
-
"Московская весна A Сappella": услышать живое пение можно на 50 площадках
- В столице проходит весенний мотофестиваль
- Усадьбы Останкино и Кусково готовятся встречать вековой юбилей
- Ажиотаж в Третьяковке: посетители спешат увидеть уникальные работы Эдварда Мунка
- В Москве открылись необычные площадки для регистрации брака
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Снижение обоняния в пожилом возрасте может указывать на скорую смерть
- В Париже прошла церемония награждения самых выдающихся женщин-учёных мира
- Зерно пыли, рождённой до Солнца, раскрыло новые тайны звёздных взрывов
- Найдены сразу две неизвестные египетские царицы
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом