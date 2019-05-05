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5 мая 201919:15

Трамп назначил Моргана главой ICE

EPA

Американский лидер Дональд Трамп назначил главой Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Марка Моргана.

Об этом он написал твит, в котором расхвалил Моргана и назвал его энтузиастом и патриотом.

Ранее Морган руководил Пограничной службой США, но покинул пост после того, как Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики.

Предыдущий начальник Рональд Вителло ушел со своей должности, когда президент потребовал ужесточить политику ICE.

ICE занимается борьбой с нелегальной иммиграцией. Границу патрулирует Пограничная служба.

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