На депутата-автоматчика завели дело

По факту стрельбы, которую устроил в городе Камышлов Свердловской области депутат Госдумы Дмитрий Ионин, возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Ионин дает несколько очередей из автомата, не предназначенного, однако, для стрельбы боевыми патронами.

Депутат подтвердил, что на видео снят именно он. Он признал, что решение устроить стрельбу было ошибкой, и заявил, что готов понести ответственность за инцидент, произошедший 4 мая. На пресс-конференции в воскресенье Ионин сообщил также, что подарил автомат юнармейцам.

По факту стрельбы полиция начала проверку, до ее окончания от комментариев в главке МВД по Свердловской области воздерживаются.