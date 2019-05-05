Огонь и черный дым: появилось видео жесткой посадки в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку самолет Superjet100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. На борту было 73 пассажира – их и экипаж эвакуируют по надувным трапам.

Самолет сел со второго раза. Лайнер ударился шасси и о полосу и загорелся, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.



На кадрах с места происшествия видно, что хвост самолета охвачен пламенем, поднимается столб черного дыма.

Самолет вернулся в аэропорт после того, как у него загорелся двигатель. Сообщается, что пожар мог возникнуть из-за удара молнии.