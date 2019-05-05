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5 мая 201920:57 Салима Зариф

Россия собирает "Бессмертный полк"

Новгородские поисковики приступили к исследованию места массового расстрела мирных жителей во время войны недалеко от деревни Жестяная горка. Главная цель — уточнить границы захоронений и определить точное расположение могильных ям. Всего фашисты убили здесь более 2,5 тысячи человек — гражданских и пленных красноармейцев. Первые результаты поисковых работ уже переданы следователям для возбуждения уголовного дела. Это первый шаг к тому, чтобы подтвердить факт целенаправленного геноцида на оккупированных территориях. Героев, которые погибли за Родину, в эти дни вспоминают по всей стране.

Тимофею нет еще и пяти лет, но он знает, как выглядят самые важные награды и как звучат названия основных сражений Великой Отечественной войны. Прадеды Тимофея обороняли Ленинград — город, где живет мальчик, освобождали Украину и Белоруссию, один дошел до Кенигсберга, другой до Берлина. И каждое 9 мая Тимофей вместе с родителями с портретами прадедов и прабабушки — она служила в войну санитаркой — участвует в шествии "Бессмертного полка".

Фома Москалу служил в артиллерии, Николай Легейда в разведке. Их дети — деды Тимофея — с теми же самыми портретами выйдут на улицы Владивостока. Старшее и младшее поколения семьи, разделенные 6,5 тысячи километров, 9 мая объединят бессмертные артиллерист и разведчик.

"Это был самый святой праздник в семье, когда собиралась вся семья, девять детей с внуками, с женами, с сыновьями, с дочерями. Все приходили в этот день, сидели у деда в саду и всегда пели песни", — вспоминает Александр Москалу.

Яна Вострикова и Наталья Масальская троюродные сестры, а знакомы они всего два года. На шествии "Бессмертного полка" в Нижнем Тагиле женщины увидели друг у друга на плакатах фотографии одного и того же человека — их прадеда Афанасия Лемницкого. Старший сержант Афанасий Лемницкий участвовал в боях на Белорусском фронте, сражался на Курской дуге. "Ворвался в траншею противника, уничтожил пулеметчика, возглавил подразделение и вместо погибшего командира повел в бой", — рассказывает Наталья Масальская.

9 мая Яна и Наталья снова примут участие в шествии "Бессмертного полка" с портретом своего прадеда и уже вместе.

В большой осетинской семье Цибировых-Чибировых перед 9 мая решили подсчитать, сколько человек из их рода отправилось на фронт. Изучили фамильную книгу, обошли и обзвонили всех возможных родственников. В итоге выяснили: 125. Почти половина не вернулась. Погибли совсем молодыми, не оставив детей. Чтобы не получилось так, что портреты нести некому, имена всех 125 бойцов нанесут на один большой плакат. Он получится несколько метров в ширину.

В "Бессмертном полку" все равны — молодые и пожилые, известные и не очень. Важно не то, кто держит портрет, а те, кто на портретах.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко вместе с внуком понесет фотографии отца-артиллериста и мамы, которая с новорожденным сыном на руках вступила в партизанский отряд. Никоненко родился в 41-м , он помнит, как встречали Победу. "Рано очень соседка всех разбудила, подняла. Говорит: "Победа! Победа!" Как же ждали эту Победу!" – рассказал Никоненко.

В шествии примут участие потомки героев. В Петербурге — племянник маршала Толбухина, а в Симферополе — правнук крымской Зои Космодемьянской, подпольщицы Алиме Абденановой. Алиме, расстрелянная фашистами в 44-м, только в 2014-м, после возвращения Крыма, получила звание героя. Причем Героя России. Крымские татары впервые в этом году выйдут на шествие "Бессмертного полка" в составе организованной колонны.

9 мая на Невском и на других главных улицах всех российских городов вновь повторится это: тысячи живых и миллионы бессмертных. Марш памяти, поразительный в своей простоте и наглядности, вселяющий трепет и гордость.

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