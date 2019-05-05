Тема:
Аварийная посадка в Шереметьеве 12 минут назад
5 мая 201919:45
При посадке Superjet половина самолета сгорела
В жесткой посадке суперджета в Шереметьеве погиб человек, передает ТАСС. Десять человек получили ожоги и ранения.
Всего на борту самолета, летевшего в Мурманск, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Открытое горение самолета уже ликвидировано. Половина самолета уничтожена огнем, передает РИА Новости.
Самолет "Сухой Суперджет 100", следовавший в Мурманск запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся. Причиной возгорания могла стать молния.
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