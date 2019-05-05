Жесткая посадка в Шереметьеве: возбуждено уголовное дело

Спасатели в аэропорту Шереметьево, где в воскресенье, 5 мая, при экстренной посадке загорелся самолет Superjet 100, сейчас пытаются найти выживших в хвостовой части, которая полностью сгорела.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах, хвостовая часть полностью разрушена; спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений сквозь искореженный металл. На исключено, что там остаются люди.

Superjet-100 не смог приземлиться в "Шереметьево" с первого раза из-за сложных метеоусловий, а после повторной посадки ударился о землю.

По данным РИА Новости, первые пассажиры покидали борт по надувному трапу, а затем самостоятельно убегали от горящего самолета. На данный момент пожар потушен. МЧС РФ сообщило о шести пострадавших в результате этого ЧП.

Следственный комитет после аварии возбудил дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

Самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс Москва-Мурманск, вернулся в Шереметьево.