После разговора с Путиным Трампа назвали его пресс-секретарем
Одно из главных политических событий следующей недели пройдет 6 мая в столице финской Лапландии. В Рованиеми открывается министерская сессия Арктического совета, на полях которой проведут переговоры глава российского МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Главной темой встречи должна стать ситуация в Венесуэле, но дипломаты ей не ограничатся — это стало ясно после телефонной беседы между лидерами двух стран в пятницу. В Финляндии уже заявили, что рады снова предоставить площадку для прерванного российско-американского диалога.
Этот осторожный оптимизм не разделяют в Вашингтоне. На старте предвыборной гонки оппоненты обвиняют Трампа едва ли не в измене родине.
Встреча Сергея Лаврова и Майка Помпео подтверждена и пройдет на полях Арктического совета, а значит в Финляндии, в городе Рованиеми, обсуждать будут не только защиту уникальной природы Севера, но и ситуацию на далеком юге — в Венесуэле.
Положение дел в этой стране стало одной из тем телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидер США позвонил сам и в итоге впервые за долгое время президенты поговорили, причем обстоятельно, почти полтора часа. Затрагивали тему Украины, в двусторонних отношениях акцент сделали на экономическом сотрудничестве, а также возможном сокращении ядерных арсеналов с подключением к договору Китая.
Особое внимание уделили северокорейской теме. Российский лидер неделю назад встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке и, как и обещал, проинформировал американскую сторону о результатах.
Цели у России и США совпадают — денуклеаризация Корейского полуострова, но вот методы очень разные.
После звонка президента США в Москву на Трампа все равно набросились:
- Вы обсуждали с господином Путиным вопросы вмешательства в выборы, которые описаны в отчете Мюллера?
- Да, обсуждали. Он даже в некотором роде улыбнулся, когда сказал, что гора родила мышь. Он знал, что не было никакого сговора, — отметил Трамп.
- А вы сказали ему не вмешиваться в следующие выборы?
- Извините, я разговариваю, отвечаю на вопрос. А вы ведете себя очень грубо. У нас было хорошее обсуждение многих различных тем.
- Так вы сказали ему, чтобы он не вмешивался в следующие выборы?
- Мы это не обсуждали.
Трампа вновь обвинили в том, что он предатель национальных интересов Америки. "Президент Трамп не говорит: это то, что заявляет Путин. Он говорит о точке зрения Путина, как будто Трамп является его пресс-секретарем", — заявил ведущий CNN Джейк Таппер.
Это не первый раз, когда даже за намерения наладить отношения с Россией Трамп подвергается жесточайшей критике. После первого и единственного саммита с Путиным в Финляндии в июле прошлого года американская пресса устроила ему разнос. В итоге отношения между странами остались в глухом тупике, по сути все, о чем говорили в Хельсинки, так и не было выполнено.
В том числе поручение Трампа советнику Болтону — пригласить Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года. С тех пор приглашение официально Белый дом не отзывал, но встречу все откладывают.
"У нас есть хорошая книга "12 стульев", и там есть такая фраза: приезжайте в гости, старушка мама будет очень рада, но адреса не оставила", — реагирует на это Путин.
На саммите "большой двадцатки" в Аргентине после украинской провокации в Керченском проливе Трамп и вовсе сорвал встречу с Путиным, отменив ее в самый последний момент.
Теперь, возможно, будет новая попытка, но из Вашингтона уже звучат новые обвинения. Об очередном вмешательстве России — на этот раз в ситуацию в Венесуэле. Якобы президентский самолет уже был наготове, и Николас Мадуро собирался бежать из страны, но в последний момент Россия вмешалась— утверждал госсекретарь Помпео, который в тот день звонил Сергею Лаврову.
"Я так понимаю, что Майк Помпео звонил, чтобы потом сказать публично, что он мне звонил и призвал не вмешиваться, — сказал на это Сергей Лавров. — Я не вижу, как можно совместить позиции с одной стороны наши, опирающиеся на устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны позиции Соединенных Штатов, которые из Вашингтона назначают исполняющего обязанности президента другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями, для того чтобы сменить режим. Позиции несовместимые, но разговаривать мы готовы".
Дональд Трамп при этом после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что Россия, по его ощущениям, не собирается никуда вмешиваться. Возможно, на встречу с Лавровым госсекретарь Помпео приедет с несколько скорректированной позицией.
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