Тема:

Ситуация в Донбассе 22 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
5 мая 201920:31 Александр Билибов

Очереди за паспортами: жители Донбасса рассказали, зачем им российское гражданство

После подписания указа президента России от 1 мая стало понятно, что получить российское гражданство смогут не только граждане с паспортами ДНР и ЛНР, но и те украинцы, кто родился и постоянно проживал в Крыму, но покинул полуостров до его воссоединения с Россией, и те, кто на момент провозглашения народных республик Донбасса бежал от войны. У кого есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или те, кто успел воспользоваться госпрограммой по добровольному переселению соотечественников. Указы подписаны. И главный их мотив понятен — гуманитарный. Помочь людям, которые говорят и думают на русском, и которых за это преследовал прежний киевский режим.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения между двумя странами это решение не улучшит. Но вместо того, чтобы предложить что-то жителям Донбасса, пообещал выдавать россиянам украинские паспорта. Если обмен паспортами — это способ сблизиться в будущем, то Москва не против.

Он гоняет на карте с 9 лет. До войны, выступая еще как юниор, выиграл все, что можно, и в родном Донбассе, да и вообще на Украине. Сейчас свое мастерство Влад может показать разве что покупателям гипермаркета, на парковке которого он изредка тренируется — больше просто негде. Когда юго-восток запылал, между большим спортом и домом он выбрал последний. Но теперь выбирать не придется.

Реализовывать не только возможности, но и свои элементарные гражданские и общечеловеческие права отныне сможет каждый, кто живет в Донбассе. В этом и есть главный смысл указа Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Центральный отдел миграционной службы ДНР: люди стали собираться здесь еще за несколько часов до его открытия, пока это единственное место в республике, где можно подать документы на получение российского паспорта.

Процесс получения российского паспорта для этих людей стал в разы проще. Если раньше нужно было собрать целую кипу документов и справок, а также выполнить ряд условий, то теперь из процедуры исчезли промежуточные этапы — необходимость долгого нахождения на территории России, разрешение на временное проживание, получение вида на жительства и прочее. Сократился и срок рассмотрения заявлений: был от полугода, стал до трех месяцев.

Уже со следующей недели только в ДНР миграционная служба сможет еженедельно обрабатывать до 4 тысяч заявлений. К ажиотажу здесь готовы.

"Планируем, что дополнительно будем набирать штат, обучать сотрудников. Планируем, что на одного человека будет уходить где-то порядка не более 15 минут", — рассказал Владимир Краснощока, начальник миграционной службы МВД ДНР.

Сергей Ефанов потерял обе ноги, защищая свою родную землю от бандеровцев и отстаивая право для своих детей говорить по-русски. "Я не говорю о том, что люди получат паспорта, и сразу все перебегут в Россию. Нет, конечно. Останутся здесь, но будут знать, что они кем-то еще помимо самого себя защищены", — говорит он.

Фельдшер из Луганска Екатерина Чубакова на своей скорой прошла всю войну — вывозила раненых из-под обстрелов. Про себя говорит: душой я русская, но дом мой здесь. "Представилась такая возможность получить российский паспорт, я решила воспользоваться этим шансом", — пояснила Екатерина.

В Луганске принимать документы на получение российского паспорта начтут уже с понедельника. Из республиканских миграционных центров заявления пойдут в Россию.

Специальные отделы министерства внутренних дел уже отрыты в городе Новошахтинск и в селе Покровское Ростовской области. В первый будут поступать заявления из Луганской народной республики, во второй из ДНР . Места их расположения выбраны не случайно — граница и несколько пунктов перехода через нее совсем рядом, поэтому доставка документов много времени не займет.

Для удобства жителей Донбасса заявления будут доставлять специальные уполномоченные лица. Самим в Ростовскую область нужно будет ехать только в самом конце процедуры оформления, чтобы сдать отпечатки пальцев, в соседнем зале принести присягу и, конечно, лично забрать тот самый паспорт гражданина Российской Федерации.

После того как стало известно об упрощенном получении российского гражданства для тех, кто сейчас живет в Донбассе, многие из тех, кто уехал оттуда в нашу страну во время войны, но гражданином пока так и не стал, задались вопросом: а как же мы? Ответ на него последовал уже 1 мая. Новый указ Владимира Путина, позволяющий по упрощенной схеме получить паспорт уже более широкому кругу лиц.

Детская площадка у храма в Ростове — излюбленное место для прогулок у Ирины и ее четырех дочерей. В России уже 5 лет, но гражданства в семье по-прежнему нет ни у кого, даже у самой младшей из девочек, родившейся здесь. "Так как я иностранный гражданин, мы не можем оформить гражданство ребенку. Работать не могу — нет патента. Патент сделать — нужно заплатить деньги", — рассказывает Ирина.

Таких, как она, тех что уже пять лет обивают пороги, по стране сейчас немало. Люди, по-русски говорящие и думающие — свои, наши, родные, наконец, могут быть уверенны в завтрашнем дне и спокойны за будущие своих детей.

Ранее по теме

Сейчас

20:35

В московском метро задержали мужчину с гранатой

20:34

Медики: при аварийной посадке в Шереметьеве погибли 13 человек

19:39

Пожар самолета в Шереметьеве: погиб один человек

19:12

Жесткая посадка Superjet-100: есть пострадавшие

18:54

На депутата-автоматчика завели дело

18:33

Россия призвала США отказаться от безответственных действий

17:09

Помпео заявил, что русские "должны убраться" вместе с иранцами и кубинцами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Медики: при аварийной посадке в Шереметьеве погибли 13 человек

Медики: при аварийной посадке в Шереметьеве погибли 13 человек

15 минут назад
Лавров: Москва и дальше будет поддерживать Каракас

Лавров: Москва и дальше будет поддерживать Каракас

45 минут назад
После разговора с Путиным Трампа назвали его пресс-секретарем

После разговора с Путиным Трампа назвали его пресс-секретарем

48 минут назад
Атака сектора Газа: 18 погибших, 110 раненых

Атака сектора Газа: 18 погибших, 110 раненых

35 минут назад
Российские хоккеисты досрочно выиграли Евротур

Российские хоккеисты досрочно выиграли Евротур

3 часа назад
Огонь и черный дым: появилось видео жесткой посадки в Шереметьеве

Огонь и черный дым: появилось видео жесткой посадки в Шереметьеве

1 час назад
В "Суперджет" ударила молния, но загорелся он уже на земле

В "Суперджет" ударила молния, но загорелся он уже на земле

05.05.2019 20:55
Жесткая посадка в Шереметьеве: возбуждено уголовное дело

Жесткая посадка в Шереметьеве: возбуждено уголовное дело

49 минут назад
Россия призвала США отказаться от безответственных действий и вернуть ядерное оружие

Россия призвала США отказаться от безответственных действий и вернуть ядерное оружие

1 час назад
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание "Окунь"

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание "Окунь"

6 часов назад
Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища, автоматы и ПБС

Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища, автоматы и ПБС

8 часов назад
Найдена яма с останками казненных советских граждан

Найдена яма с останками казненных советских граждан

5 часов назад
Американские делегаты побывали в Донбассе

Американские делегаты побывали в Донбассе

4 часа назад
Осквернили Святой престол: разграблен еще один храм УПЦ

Осквернили Святой престол: разграблен еще один храм УПЦ

4 часа назад
Инаугурацию Зеленского хотят перенести, чтобы не глумиться над жертвами репрессий

Инаугурацию Зеленского хотят перенести, чтобы не глумиться над жертвами репрессий

4 часа назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
На депутата-автоматчика завели дело

На депутата-автоматчика завели дело

1 час назад
Пушков прокомментировал идею выхода из Европейской конвенции по правам человека

Пушков прокомментировал идею выхода из Европейской конвенции по правам человека

2 часа назад
ЦСКА спасся в игре с "Динамо"

ЦСКА спасся в игре с "Динамо"

2 часа назад
Welt: Россия снова стала Россией

Welt: Россия снова стала Россией

2 часа назад
Конюхов сделал то, чего не удавалось никому

Конюхов сделал то, чего не удавалось никому

2 часа назад
"Химки" выиграли первый матч у "Астаны"

"Химки" выиграли первый матч у "Астаны"

2 часа назад
Двое друзей заживо сгорели в машине напротив пожарной части в Подмосковье

Двое друзей заживо сгорели в машине напротив пожарной части в Подмосковье

3 часа назад
Помпео заявил, что русские "должны убраться" вместе с иранцами и кубинцами

Помпео заявил, что русские "должны убраться" вместе с иранцами и кубинцами

3 часа назад
Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ

Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ

3 часа назад
Пицца с Аляски: магаданским авиадиспетчерам передали вкусный привет

Пицца с Аляски: магаданским авиадиспетчерам передали вкусный привет

3 часа назад
Подросток предотвратил серьезный пожар в Петербурге

Подросток предотвратил серьезный пожар в Петербурге

3 часа назад
Рогозин – Ставридису: это даже не смешно

Рогозин – Ставридису: это даже не смешно

3 часа назад
Лазаревой предложили свободу за 65 миллионов долларов

Лазаревой предложили свободу за 65 миллионов долларов

3 часа назад
Любопытный американский солдат скатился в жерло вулкана

Любопытный американский солдат скатился в жерло вулкана

3 часа назад
Авиаудар по машине: израильские силовики убили полевого командира ХАМАС

Авиаудар по машине: израильские силовики убили полевого командира ХАМАС

4 часа назад
"Уфа" ушла от поражения в Самаре

"Уфа" ушла от поражения в Самаре

4 часа назад
Ревнивый москвич убил бывшую жену и изрезал себя

Ревнивый москвич убил бывшую жену и изрезал себя

5 часов назад
Службу ВИЧ в России могут ликвидировать

Службу ВИЧ в России могут ликвидировать

5 часов назад
Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области

Угонщик сбил инспектора и устроил смертельное ДТП в Рязанской области

6 часов назад
Рабочие в Петербурге спрятали мусор в блокадном памятнике

Рабочие в Петербурге спрятали мусор в блокадном памятнике

6 часов назад
Шторм "посадил" самолет с Павлопулосом

Шторм "посадил" самолет с Павлопулосом

6 часов назад
"Зенит" собрался приобрести полузащитника "Фенербахче"

"Зенит" собрался приобрести полузащитника "Фенербахче"

6 часов назад
На Эльбрусе погиб украинский альпинист

На Эльбрусе погиб украинский альпинист

6 часов назад
В Новосибирске треснувший железобетонный столб починили изолентой

В Новосибирске треснувший железобетонный столб починили изолентой

7 часов назад
Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль

Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль

8 часов назад
Дверь маршрутки "загипнотизировала" водителя в Новосибирске

Дверь маршрутки "загипнотизировала" водителя в Новосибирске

8 часов назад
Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

8 часов назад
Глава американской делегации: на месте крымчан сделал бы то же самое

Глава американской делегации: на месте крымчан сделал бы то же самое

9 часов назад
С 5 мая действуют новые правила идентификации пользователей в мессенджерах

С 5 мая действуют новые правила идентификации пользователей в мессенджерах

14 часов назад
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России

Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России

15 часов назад
Американские эксперты: "Адмирал Нахимов" - самый мощный корабль в мире

Американские эксперты: "Адмирал Нахимов" - самый мощный корабль в мире

17 часов назад
СМИ: министра обороны Британии уволили за планы втянуть армию в войну и слова о здоровье Мэй

СМИ: министра обороны Британии уволили за планы втянуть армию в войну и слова о здоровье Мэй

17 часов назад
Гуайдо признался, что был бы не против вторжения США в Венесуэлу

Гуайдо признался, что был бы не против вторжения США в Венесуэлу

18 часов назад
Небензя спел военные песни в штаб-квартире ООН

Небензя спел военные песни в штаб-квартире ООН

18 часов назад
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40