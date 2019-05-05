Качество, а не количество: Россия сокращает военные расходы

Россия впервые за 12 лет не попала в пятерку стран-лидеров по военным расходам. Об этом говорят опубликованные на неделе данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира. И это при том, что общемировые военные траты поставили рекорд — почти 2 триллиона долларов. В соотношении с глобальным ВВП получается по 240 долларов на каждого жителя Земли.

Российский военный бюджет построен вопреки этой тенденции. В 2018 году он уступил американскому, китайскому, саудовскому, индийскому и французскому.

Оставаясь главным оппонентом в сценариях натовских учений, Россия потратила на военные цели в десять с половиной раз меньше, чем США, в четыре раза меньше, чем Китай и на 2,5 миллиарда долларов меньше, чем Франция. Совокупные расходы стран НАТО за последний год увеличились на 4 процента, а расходы России снизились на 3,5.

Уже не первый год Владимир Путин подчеркивает, что обороноспособность страны — вопрос качества, а не количества. Москва не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений.

Если в расходах на оборону Москва теперь занимает шестую строчку, то в мировом рейтинге ведущих экспортеров вооружений — вторую, уступая только США. А астрономические военные бюджеты НАТО вызывают больше беспокойства у налогоплательщиков стран-членов альянса, чем у российских экспертов.

Символ военно-морской мощи США — программа строительства авианосцев — ежегодная головная боль Конгресса, выделяющего на нее деньги. Самый дорогой корабль в мире — "Джеральд Форд" стоимостью 13 миллиардов долларов — два года бороздил моря без авиационной группы из-за неполадок в системе запуска и посадки. И в марте снова отправился в док на ремонт.

Еще одна гордость американских ВМС — стелс-эсминец "Замволт" за 4,5 миллиарда долларов — заглох в Панамском канале сразу после спуска на воду.

В Германии в прошлом году впервые в истории Бундсвера уже построенный корабль вернули на верфь: новейший фрегат за 3 миллиарда евро провалил испытания. При этом новейшие крылатые и противокорабельные баллистические ракеты без труда выводят из строя все эти дорогостоящие продукты военпрома.

То есть логичен вопрос: соответствует ли эффективность этих вооружений затратам на их строительство и ремонт. Нынешний рост военных расходов в Париже французы все чаще сравнивают с линией Мажино — знаменитая полоса укреплений, на которую довоенная Франция потратила 3 миллиарда франков за 11 лет, не спасла страну от гитлеровского блицкрига.