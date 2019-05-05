Головин не спас "Монако" от поражения "Сент-Этьену"

В чемпионате Франции по футболу проходят матчи 35 тура. В одном из заключительных поединков дня "Монако" на домашнем поле потерпел поражение от "Сент-Этьена", который находится среди лидеров таблицы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "зеленых".

Монегаски с россиянином Александром Головиным в составе открыли счет первыми после того, как на 18 минуте отличился Желсон Мартинш. Однако после перерыва гости из Сент-Этьена смогли трижды кряду поразить ворота "Монако": сначала автоголом отличился Фоде Балло-Туре, а еще два гола забивали Реми Кабелла и Арно Норден. В дополнительное время монегаск Винисиус Мораис забил второй гол своей команды, но на большее их уже не хватило. Головин также покинул поле без результативных действий.

Поражение оставило "Монако" с 33 очками. Теперь клуб из Монте-Карло занимает 17 строчку, находясь в трех очках от зоны вылета. "Сент-Этьен" же, набрав 62 очка, поднялся на третье место Лиги 1.