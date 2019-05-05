Полное доминирование: гимнастка Солдатова выиграла все дисциплины на Кубке вызова

Российская гимнастка Александра Солдатова стала главным триумфатором третьего этапа Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходит в испанской Гвадалахаре. 20-летняя россиянка одержала победы во всех четырех дисциплинах.

Солдатова первенствовала в упражнениях с мячом, получив от судей 21.550 балла, а также с обручем (21.750), лентой (18.950) и булавами (21.000). Помимо нее еще три медали завоевала другая российская "художница" Екатерина Селезнева – в ее активе серебро в упражнениях с лентой, а также две бронзы – в дисциплинах с обручем и булавой.

Также Россия отличилась и в командных соревнованиях, взяв золото в групповых упражнениях с пятью мячами. За сборную страны выступали Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Диана Менжинская, Анастасия Шишмакова и Анжелика Стубайло.

Всего Кубок вызова состоит из пяти этапов. Следующий из них состоится в Минске (16-18 августа). Завершится же розыгрыш турнира этапом в португальском Портимао (6-8 сентября).