Путин поручил расследовать ЧП в Шереметьеве

Семь человек пострадали в столичном Шереметьево в результате возгорания самолета SSJ100 рейса Москва-Мурманск компании "Аэрофлот", сообщила пресс-служба Минздрава России. Двое в тяжелом состоянии, их отправили в НИИ Вишневского Минздрава России, передает ТАСС.

"Суперджет" экстренно вернулся в аэропорт после 28 минут полета и совершил жесткую посадку. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

Пассажиры эвакуировались самостоятельно. Лайнер полностью выгорел, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин поручил провести тщательное расследование ЧП и оказать необходимую помощь пострадавшим. Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать помощь администрации Подмосковья в ликвидации последствий авиакатастрофы.

На базе телефона доверия МЧС России по Мурманской области открыта горячая линия — 8 (815 2) 399-999.