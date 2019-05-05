"Краснодар" разошелся ничьей с "Ростовом" в матче РПЛ

Программа 27 тура чемпионата России по футболу завершалась матчем в Ростове-на-Дону, где местный "Ростов" на своем поле принимал "Краснодар". Команды не смогли выявить победителя и разошлись ничьей – 1:1.

Краснодарские "быки", идущие в лидирующей группе российской премьер-лиги, открыли счет на 25 минуте. Главный арбитр матча назначил пенальти в ворота "Ростова" и нападающий Виктор Классон был точен с 11-метровой отметки.

Минимальное преимущество подопечных Мурада Мусаева сохранялось на протяжении большей части матча. Но на 89 минуте встречи Роман Еременко искусно потасовал на своего одноклубника Эльдора Шомуродова, который в одно касание головой переправил мяч в ворота Матвея Сафонова.

После этой ничьей "Краснодар" набрал 47 очков и упустил возможность догнать московский "Локомотив", с 49 баллами занимающего вторую строчку. "Ростов" же с 37 баллами занимает седьмую позицию в таблице РПЛ.