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Аварийная посадка в Шереметьеве 24 минуты назад

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5 мая 201921:13

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего "Суперджета"

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Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев. Именно он, как утверждают очевидцы, до последнего выводил пассажиров из горящего самолета. Ему помогали коллеги Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, они выжили.

 

Направлявшийся в Мурманск с 73 пассажирами на борту "Суперджет" совершил один круг над столицей, что подтверждает информацию о том, что пожар возник только после приземления. СКР по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Точное число жертв разнится: медики говорят о 13 погибших, тогда как следователи подтверждают гибель только одного человека. В больницы доставили 18 человек, двое находятся в реанимации, троих отпустили после осмотра.

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