Неудачник АПЛ оставил "МанЮнайтед" без Лиги чемпионов

В воскресенье на туманном Альбионе состоялись матчи предпоследнего, 37 тура чемпионата Англии по футболу. "Манчестер Юнайтед" по его итогам лишился теоретических шансов на попадание в Лигу чемпионов. Постарался его соперник по туру "Хаддерсфилд" – главный неудачник лиги.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера забили быстрый гол в ворота соперника, который по окончании сезона покинет АПЛ. Автором гола стал юный шотландец Скотт МакТоминэй. Больше голов в исполнении манкунианцев не было, зато футболисты "Хаддерсфилда" по истечении часа игры нашли, чем ответить более именитому клубу – на 60 минуте встречи Исаак Мбенза сделал счет 1:1.

Игра завершилась вничью. "Хаддерсфилд" покидает АПЛ последним клубом лиги. "Манчестер Юнайтед" с 66 очками располагается на шестой строчке. До зоны Лиги чемпионов ему не дотянуться – у четвертого "Тоттенхэма" 70 очков за тур до завершения чемпионата.

В двух остальных матчах воскресенья "Челси" разгромил "Уотфорд" (3:0) и гарантировал себе место в заветной Лиге чемпионов, а "Арсенал" разошелся ничьей с "Брайтоном" (1:1). Тур завершится матчем "Манчестер Сити" и "Лестера" в понедельник.