Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета​​​. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

Очевидцы утверждают, что сидевшие в хвостовой части самолета люди фактически были заблокированы на своих местах, поскольку находившиеся впереди пассажиры активно доставали ручную кладь.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, потерявшим родственников в результате происшествия, поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тщательно расследовать произошедшее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Шереметьево прибыл глава МЧС Евгений Зиничев для участия в работе оперативного штаба.

МЧС России открыло телефон круглосуточной горячей линии в связи с инцидентом в Шереметьево. По номеру 8-800-775-17-17 родственники и близкие пассажиров самолета смогут получить информационную и психологическую поддержку.

Горячую линию открыли и власти Мурманской области. Номер телефона — 8 (8152) 39-99-99.

В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте катастрофы завершены, начаты буксировка самолета и ликвидация последствий произошедшего.