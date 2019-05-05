Новости Спорт

Все видео этой рубрики
5 мая 201923:51

Звонарева проиграла стартовый матч турнира в Мадриде

EPA

В Мадриде стартовал теннисный турнир серии Premier по теннису. В матче первого круга российская теннисистка Вера Звонарева после успешного квалификационного этапа потерпела поражение от американки Даниэль Коллинз.

Звонарева проиграла матч по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 1:6, 4:6 в пользу соперницы из США. Общая продолжительность матча составила 1 час 7 минут. В следующем раунде Коллинз сыграет с десятым номером посева австралийкой Эшли Барти.

Также не смогла преодолеть первый круг соревнования еще одна россиянка Маргарита Гаспарян. Она на старте турнира встречалась с румынкой Симоной Халеп. Поединок завершился в двух сетах – 6:0, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.

Сейчас

23:45

Пассажир SSJ-100 утверждает, что в самолет попала молния

23:24

ЧП в Шереметьеве: по уточненным данным, погиб 41 человек

21:38

СК РФ подтвердил: при возгорании Superjet погибли 13 человек

20:35

В московском метро задержали мужчину с гранатой

20:34

Медики: при аварийной посадке в Шереметьеве погибли 13 человек

19:39

Пожар самолета в Шереметьеве: погиб один человек

19:12

Жесткая посадка Superjet-100: есть пострадавшие

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека

Авиакатастрофа в Шереметьеве унесла жизни 41 человека

28 минут назад
Лавров: Москва и дальше будет поддерживать Каракас

Лавров: Москва и дальше будет поддерживать Каракас

3 часа назад
После разговора с Путиным Трампа назвали его пресс-секретарем

После разговора с Путиным Трампа назвали его пресс-секретарем

3 часа назад
Атака сектора Газа: 18 погибших, 110 раненых

Атака сектора Газа: 18 погибших, 110 раненых

3 часа назад
Украина: Рада машет Зеленскому шлагбаумом, Порошенко не сдается

Украина: Рада машет Зеленскому шлагбаумом, Порошенко не сдается

3 часа назад
Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего "Суперджета"

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего "Суперджета"

2 часа назад
Пассажиры "Суперджета" сняли на видео начало пожара на борту

Пассажиры "Суперджета" сняли на видео начало пожара на борту

1 час назад
Три прыжка по ВПП: эвакуации пассажиров с горящего "Суперджета" помешала ручная кладь

Три прыжка по ВПП: эвакуации пассажиров с горящего "Суперджета" помешала ручная кладь

2 часа назад
Качество, а не количество: Россия сокращает военные расходы

Качество, а не количество: Россия сокращает военные расходы

2 часа назад
Россия собирает "Бессмертный полк"

Россия собирает "Бессмертный полк"

2 часа назад
Найдена яма с останками казненных советских граждан

Найдена яма с останками казненных советских граждан

8 часов назад
Американские делегаты побывали в Донбассе

Американские делегаты побывали в Донбассе

7 часов назад
Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

2 часа назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
"Краснодар" разошелся ничьей с "Ростовом" в матче РПЛ

"Краснодар" разошелся ничьей с "Ростовом" в матче РПЛ

2 часа назад
Полное доминирование: гимнастка Солдатова выиграла все дисциплины на Кубке вызова

Полное доминирование: гимнастка Солдатова выиграла все дисциплины на Кубке вызова

3 часа назад
На депутата-автоматчика завели дело

На депутата-автоматчика завели дело

4 часа назад
Пушков прокомментировал идею выхода из Европейской конвенции по правам человека

Пушков прокомментировал идею выхода из Европейской конвенции по правам человека

5 часов назад
ЦСКА спасся в игре с "Динамо"

ЦСКА спасся в игре с "Динамо"

5 часов назад
Welt: Россия снова стала Россией

Welt: Россия снова стала Россией

5 часов назад
Конюхов сделал то, чего не удавалось никому

Конюхов сделал то, чего не удавалось никому

5 часов назад
Помпео заявил, что русские "должны убраться" вместе с иранцами и кубинцами

Помпео заявил, что русские "должны убраться" вместе с иранцами и кубинцами

6 часов назад
Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ

Чистая российская нефть поступила на белорусский МНПЗ

6 часов назад
Российские хоккеисты досрочно выиграли Евротур

Российские хоккеисты досрочно выиграли Евротур

6 часов назад
Пицца с Аляски: магаданским авиадиспетчерам передали вкусный привет

Пицца с Аляски: магаданским авиадиспетчерам передали вкусный привет

6 часов назад
Лазаревой предложили свободу за 65 миллионов долларов

Лазаревой предложили свободу за 65 миллионов долларов

6 часов назад
Любопытный американский солдат скатился в жерло вулкана

Любопытный американский солдат скатился в жерло вулкана

6 часов назад
Осквернили Святой престол: разграблен еще один храм УПЦ

Осквернили Святой престол: разграблен еще один храм УПЦ

7 часов назад
Службу ВИЧ в России могут ликвидировать

Службу ВИЧ в России могут ликвидировать

8 часов назад
Обнаружен погибший при выходе на боевое задание "Окунь"

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание "Окунь"

9 часов назад
Рабочие в Петербурге спрятали мусор в блокадном памятнике

Рабочие в Петербурге спрятали мусор в блокадном памятнике

9 часов назад
В Новосибирске треснувший железобетонный столб починили изолентой

В Новосибирске треснувший железобетонный столб починили изолентой

10 часов назад
Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль

Вместо кибероружия Трамп всучил военным старый корабль

11 часов назад
Дверь маршрутки "загипнотизировала" водителя в Новосибирске

Дверь маршрутки "загипнотизировала" водителя в Новосибирске

11 часов назад
Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища, автоматы и ПБС

Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища, автоматы и ПБС

11 часов назад
Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

Расплатившихся должников не сразу выпустят из страны

11 часов назад
С 5 мая действуют новые правила идентификации пользователей в мессенджерах

С 5 мая действуют новые правила идентификации пользователей в мессенджерах

17 часов назад
Гуайдо признался, что был бы не против вторжения США в Венесуэлу

Гуайдо признался, что был бы не против вторжения США в Венесуэлу

21 час назад
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40