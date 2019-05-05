Звонарева проиграла стартовый матч турнира в Мадриде

В Мадриде стартовал теннисный турнир серии Premier по теннису. В матче первого круга российская теннисистка Вера Звонарева после успешного квалификационного этапа потерпела поражение от американки Даниэль Коллинз.

Звонарева проиграла матч по итогам двух сетов. Встреча завершилась со счетом 1:6, 4:6 в пользу соперницы из США. Общая продолжительность матча составила 1 час 7 минут. В следующем раунде Коллинз сыграет с десятым номером посева австралийкой Эшли Барти.

Также не смогла преодолеть первый круг соревнования еще одна россиянка Маргарита Гаспарян. Она на старте турнира встречалась с румынкой Симоной Халеп. Поединок завершился в двух сетах – 6:0, 6:4 в пользу третьей ракетки мира.