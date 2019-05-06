Шереметьево работает в ограниченном режиме, "Аэрофлот" отменил часть рейсов

В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы после инцидента с возгоранием лайнера SSJ-100 авиакомпания "Аэрофлот" отменила 17 рейсов 5 и 6 мая.

По данным на сайте авиакомпании, кроме отмененных рейсов еще 28 задержаны.

По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, 6 мая до 12 часов по московскому времени отменены 32 рейса, 23 рейса задерживаются, передает ТАСС.

Сам аэропорт после ЧП работает в ограниченном режиме, открыта одна взлетно-посадочная полоса из двух.